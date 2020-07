Infernetto, pauroso incendio minaccia le case: vigili del fuoco e protezione civile sul posto

Infernetto – Un pauroso incendio è divampato nel pomeriggio in zona Via Antonio Lotti – via Ermanno Wolf Ferrari. Le fiamme hanno distrutto diversi pini e hanno minacciato alcune abitazioni. Chiuse le strade alla circolazione.

L’allarme è scattato intorno alle 18.20. Una densa colonna di fumo si è alzata in cielo e la prospettiva da Ostia ha fatto temere che a prendere fuoco fosse la pineta di Castelfusano o, peggio ancora, quella della Tenuta di Castelporziano.

Sul posto si sono precipitate alcune squadre dei vigili del fuoco mentre la Polizia locale ha subito bloccato la circolazione delle auto.

Ci sono state scene di panico nelle ville più vicine al fronte del fuoco che ha attinto e incenerito alcuni pini.

Un elicottero dei vigili del fuoco ha raggiunto la zona per coordinare dal cielo le operazioni di spegnimento.

Alle 20.30 la situazione è ancora critica e le strade restano chiuse.

foto di Emanuele Valeri