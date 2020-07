Ostia – Un vasto incendio è divampato in via Wolf Ferrari, quasi all’altezza dell’incrocio con via di Castel Porziano, all’Infernetto. L’area è stata transennata ed il traffico deviato. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza. Da quanto si apprende, sarebbe intervenuto anche un elicottero dei Vigili del Fuoco.

Notizia in aggiornamento…

(Il Faro online) Foto e video © Giuseppe Marchitto