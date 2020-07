Situazione: dopo la fase instabile del weekend, pressione in aumento sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. A farci visita sarà l’anticiclone delle Azzorre che si avvarrà anche di un contributo africano che gli darà maggiore robustezza in quota. Cambio della guardia quindi in favore dell’estate con sole prevalente e temperature in aumento fin su valori superiori alle medie del periodo. In Valpadana e sulle zone interne del centro cosi come sulle interne sarde si potranno infatti raggiungere anche i 35°C. Il cuneo anticiclonico avrà radici ben salde alle basse latitudini mentre tra l’Italia settentrionale e l’Europa centrale sarà più debole perché dovrà confrontarsi con il transito di alcuni fronti atlantici.

Il primo, ma si tratterà più che altro della sua coda, lambirà il Nord Italia tra le giornate di martedì e di mercoledì e soprattutto mercoledì stimolerà specie nelle ore diurne e pre serali la formazione di temporali di calore anche localmente intensi sulle Alpi centro orientali. Al momento le zone di pianura non sembrano dover risentire di questi fenomeni se non localmente nelle zone più vicine ai rilievi. La prima metà della settimana sarà quindi nel complesso tranquilla per la gran parte della Penisola salvo i suddetti disturbi.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: La giornata manterrà connotati altopressori con sole prevalente e massime estive. Qualche annuvolamento cumuliforme possibile in Appennino e tra Toscana sud-orientale e Umbria. Temperature massime in ascesa, con picchi di 32-33°C nelle vallate interne. Venti sino a moderati occidentali nel pomeriggio, con raffiche lungo le zone costiere e sub-costiere specie laziali. Mare poco mosso.

PROGRESSIVO RINFORZO DELL’ALTA PRESSIONE, MA DAL WEEKEND TORNA DELL’INSTABILITA SU TOSCANA INTERNA, UMBRIA E APPENNINO – L’inizio della nuova settimana esordirà con il bel tempo e con un’alta pressione in progressivo rinforzo; le temperature massime tenderanno progressivamente a salire entro venerdì portandosi sui 33-35°C nelle valli interne. Sarà comunque un caldo piuttosto sopportabile, sia grazie alle brezze sulle zone occidentali sia grazie alle temperature minime che rimarranno piuttosto contenute. Nel weekend è previsto un progressivo incremento dell’instabilità su interne toscane, Umbria e Appennino, a casa del passaggio di un cavo d’onda in quota sulle regioni Centrosettentrionali.