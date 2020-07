In una nota, l’associazione del Fare Verde Anzio-Nettuno ringrazia i collaboratori e i partecipanti all’evento sulla sensibilizzazione per la salvaguardia dell’ambiente, a Torre Astura.

“L’Apericlean a Torre Astura è stato un vero successo. E’ stato bellissimo vedere una così sentita e forte partecipazione all’iniziativa organizzata da Sons of the Ocean, Save the Sea Roma ed il nostro gruppo locale di Anzio-Nettuno”.

“E’ per questo che vogliamo ringraziare di cuore i tanti che hanno mostrato vicinanza ad una delle nostre principali battaglie: la tutela del mare e delle spiagge. – continua la dichiarazione – Forti e grati per l’interessamento da sempre riscontrato nella cittadinanza, continueremo a fare solo il meglio per la concreta salvaguardia dell’ambiente”.

(Il Faro online)