Nettuno, la Lega Giovani: “Mettere a disposizione dei laureandi la sala consiliare”

Nettuno – “La laurea – spiega in una nota la Lega Giovani di Nettuno – è un momento che merita di essere celebrato al meglio, specialmente dopo il delicato periodo vissuto. Ed è per questo che è nostra intenzione sottoporre al Sindaco di Nettuno l’idea del nostro coordinamento giovani: mettere a disposizione dei laureandi la sala consiliare per la discussione della tesi“.

“Il proprio Comune – continuano – è la prima realtà con cui noi giovani ci interfacciamo e con cui dobbiamo imparare sin da subito ad interfacciarci per comprendere l’importanza di una partecipazione politica attiva e vicina alle realtà e bisogni locali. La possibilità di godere dello spazio principe del vivere cittadino sembra essere il modo migliore per suggellare questa unione. Il primo – concludono dalla Lega Giovani – di un meraviglioso percorso di collaborazione e vicinanza tra singolo ed Amministrazione”.

