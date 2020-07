Roma, stretta sulla movida: chiusi 4 locali a San Lorenzo

Roma – Chiusi 4 locali a San Lorenzo. Nelle ultime due settimane, i carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante hanno eseguito sopralluoghi nella zona della movida romana. Ben 16 i militari, presenti quasi quotidianamente sul posto.

Secondo i carabinieri, è stato violato il divieto di assembramento ed è mancato l’impegno dei locali a far rispettare le indicazione per prevenire il contagio da Covid-19. Complessivamente sono state identificate 426 persone, di cui 28 sanzionate per il mancato distanziamento, gli esercizi commerciali controllati sono stati 24, di cui 4 chiusi. Molti dei negozi controllati erano attività di vicinato, che facevano entrare oltre il numero consentito di clienti, tutti identificati e sanzionati.

I controlli dei Carabinieri a San Lorenzo continueranno per tutta l’estate per garantire maggiore serenità e sicurezza a tutti, fruitori e residenti del quartiere.

