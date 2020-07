Roma, via del Mare chiusa per incendio

Roma – Via del Mare e via Ostiense chiuse per incendio. Le fiamme hanno invaso la carreggiata all’altezza della’ex ippodromo di Tor di Valle e la Polizia ha chiuso il transito in entrambi i sensi di marcia.

Il tratto interdetto alla circolazione è quello compreso tra il Raccordo Anulare e viale Marconi, anche se le fiamme sono concentrate a ridosso dell’ippodromo.

La via Ostiense resta percorribile dal GRA fino a via di Decima dove c’è la svolta obbligatoria.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco PEC intendere l’incendio. Il fumo, spinto dal vento, ha invaso tutto il quartiere dell’Eur.