Scherma, ad Alessio Foconi la Coppa del Mondo nel fioretto maschile

Roma – La scherma italiana festeggia la conquista della Coppa del Mondo di fioretto maschile da parte di Alessio Foconi.

L’ufficializzazione è giunta direttamente dalla Federazione Internazionale di Scherma che ha sancito la conclusione della stagione 2019-2020, definendo così le classifiche stagionali di Coppa del Mondo per singola specialità.

Alle sette Coppe del Mondo stagionali conquistate in ambito under20, la scherma azzurra aggiunge l’ottava: quella portata in dote da Alessio Foconi che si aggiudica la vetta del ranking di fioretto maschile con un bottino di 210 punti.

L’azzurro, in forza all’Aeronautica Militare, mette così in bacheca la terza Coppa del Mondo di specialità, conquistata in maniera consecutiva dal 2018 ad oggi, eguagliando – per successi consecutivi – l’altro italiano e compagno di Nazionale, Andrea Cassarà.

Alessio Foconi, campione del Mondo a Wuxi2018, per la circolarità dei punteggi che determinano i ranking, ha potuto contare sull’ammontare di punti che hanno tenuto conto dei risultati maturati nel corso della stagione 2019-2020 e di quanto ottenuto ai Campionati Europei Dusseldorf2019 e dei Campionati del Mondo Budapest2019.

Quarto posto nel ranking dei fiorettisti per Andrea Cassarà, mentre Daniele Garozzo ha concluso la sua stagione in sesta posizione.

L’Italia ha complessivamente ben figurato in tutte le classifiche di specialità.

E’ il caso, ad esempio, del fioretto femminile, dove a vincere è stata la russa Inna Deriglazova, seguita dal terzetto azzurro composto da Alice Volpi, Elisa Di Francisca ed Arianna Errigo, rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto nel ranking.

Podio stagionale sfiorato invece nella sciabola maschile, dove Luca Curatoli conclude al quarto posto, mentre nella spada maschile ed in quella femminile, i colori azzurri occupano la quinta piazza rispettivamente con Andrea Santarelli e Mara Navarria.

Nella sciabola femminile, invece, il miglior piazzamento azzurro è stato il diciottesimo posto di Irene Vecchi.

Nelle classifiche a squadre, l’Italia non è andata oltre il quinto posto.

Nel fioretto femminile, le azzurre hanno concluso al secondo posto. Terzo posto conclusivo invece per le squadre italiane di fioretto maschile, spada maschile, sciabola maschile e sciabola femminile, mentre nella spada femminile l’Italia ha concluso al quarto posto.

Fioretto Maschile

Alessio FOCONI – ITA – pt. 210 Enzo Lefort – Fra – PT. 174 Gerek Meinhardt – Usa – pt. 156 Andrea CASSARA’ – ITA – pt. 154 Alexander Massialas – Usa – pt. 152 Daniele GAROZZO – ITA – pt. 133 Nick Itkin – Usa – pt. 126 Race Imboden – Usa – pt. 122 Alexey Cheremisinov – Rus – pt. 122 Julien Mertine – Fra – pt. 119

..

Tommaso MARINI – ITA – pt 78 Giorgio AVOLA – ITA – pt. 6

Fioretto Femminile

Inna Deriglazova – Rus – pt. 309 Alice VOLPI – ITA – pt. 200 Elisa DI FRANCiSCA – ITA – pt. 197 Arianna ERRIGO – ITA – pt. 180 Lee Kiefer – Usa – pt. 179 Ysaora Thibus – Fra – pt. 172 Yuka Ueno – Jpn – pt. 127 Hee Sook Jeon – Kor – pt. 124 Adelina Zagidullina – Rus – pt. 111 Sera Azuma – Jpn – pt. 107

…

Martina BATINI – ITA – pt. 83 Francesca PALUMBO – ITA – pt. 76 Erica CIPRESSA – ITA – pt. 63 Camilla MANCINI – ITA – pt. 52

Spada Maschile

Sergey Bida – Rus – pt. 205 Masaru Yamada – Jpn – pt. 164 Gergley Siklosi – Hun – pt. 162 Igor Reizlin – Ukr – pt. 156 Andrea SANTARELLI – ITA – pt. 147 Yannick Borel – Fra – pt. 140 Bas Verwijlen – Ned – pt. 122 Sangyoung Park – Kor – pt. 112 Kazuyasu Minobe – Jpn – pt 111 Ruben Limardo Gascon – Ven – pt. 108

…

Gabriele CIMINI – ITA – pt. 88 Enrico GAROZZO – ITA – pt. 57.250

Spada Femminile

Ana Maria Popescu – Rou – pt. 176 Nathalie Moellhausen – Bra – pt. 157 Yiewn Sun – Chn – pt. 149 Injeong Choi – Kor – pt. 140 Mara NAVARRIA – ITA – pt. 140 Sheng Lin – Chn – pt. 139 Man Wan Vivian Kong – Hkg – pt. 134 Coraline Vitalis – Fra – pt. 112 Young Mi Kang – Kor – pt. 111 Olena Kryvytska – Ukr – pt. 107

Sciabola Maschile

Oh Sanguk – Kor – pt. 263 Max Hartung – Ger – pt. 203 Eli Dershwitz – Usa – pt. 197 Luca CURATOLI – ITA – pt. 180 Aron Szilagyi – Hun – pt. 172 Bolade Apithy – Fra – pt. 164 Sandro Bazadze – Geo – pt. 131 Kamil Ibragimov – Rus – pt. 131 Gu Bongil – Kor – pt. 129 Veniamin Reshetnikov – Rus – pt. 128

…

Luigi SAMELE – ITA – pt. 122 Enrico BERRE’ – ITA – pt. 69 Aldo MONTANO – ITA – pt. 53

Sciabola Femminile

Olga Kharlan – Ukr – pt. 297 Sofya Velikaya – Rus – pt. 208 Manon Brunet – Fra – pt. 187 Anne-Elizabeth Stone – Usa – pt. 136 Olga Nikitina – Rus – pt. 136 Yaqi Shao – Chn – pt. 135 Jiyeon Kim – Kor – pt. 133 Jiarui Qian – Chn – pt. 124 Mariel Zagunis – Usa – pt. 121 Bianca Pascu – Rou – pt. 118

…

Irene VECCHI – ITA – pt. 82 Rossella GREGORIO – ITA -pt. 74 Martina CRISCIO – ITA – pt. 67

Fioretto Maschile | Squadra

Usa – pt. 448 Francia – pt. 344 ITALIA – pt. 280 Russia – pt. 268 Hong Kong – pt. 262 Corea del Sud – pt. 250 Giappone – pt. 228 Egitto – pt. 213 Cina – pt. 211 Germania – pt. 203

Fioretto Femminile | Squadra

Russia – pt. 436 ITALIA – pt. 364 Francia – pt. 308 Usa – pt. 304 Giappone – pt. 258 Canada – pt. 219 Ungheria – pt. 204 Corea del Sud – pt. 203 Polonia – pt. 202 Cina – pt. 199

Spada Maschile | Squadra

Francia – pt. 355 Svizzera – pt. 294 ITALIA – pt. 276 Giappone – pt. 262 Corea del Sud – pt. 257 Ucraina – pt. 254 Russia – pt. 245 Cina – pt. 242 Ungheria – pt. 230 Usa – pt. 194

Spada Femminile | Squadra

Cina – pt. 340 Russia – pt. 308 Polonia – pt. 304 ITALIA – pt. 294 Usa – pt. 288 Corea del Sud – pt. 259 Estonia – pt. 252 Germania – pt. 215 Ucraina – pt. 213 Francia – pt. 205

Sciabola Maschile | Squadra

Corea del Sud – pt. 436 Ungheria – pt. 332 ITALIA – pt. 316 Germania – pt. 284 Russia – pt. 242 Francia – pt. 240 Iran – pt. 234 Usa – pt. 217 Romania – pt. 187 Egitto – pt. 186

Sciabola Femminile | Squadra

Russia – pt. 402 Francia – pt. 336 ITALIA – pt. 296 Corea del Sud – pt. 286 Ungheria – pt. 269 Ucraina – pt. 244 Usa – pt. 243 Cina – pt. 22 Polonia – pt. 200 Giappone – pt. 198

(foto@AugustoBizzi)