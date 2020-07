Turismo, dalla Camera di Commercio di Latina contributi per le imprese

Latina – Il Turismo è tuttora tra i settori più colpiti dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid e per sostenere le MPMI del comparto la Camera di Commercio di Latina ha approvato un nuovo bando di contributi.

Il provvedimento, che rientra tra i progetti a valenza strategica prevede uno stanziamento complessivo di € 380.000 utilizzando una parte dei fondi straordinari già stanziati dalla Camera di Commercio di Latina per supportare la ripresa economica.

Con questo spirito, il bando punta a sostenere investimenti con una possibilità di ritorno immediato, dunque prevalentemente orientati alla promozione di prodotti e servizi turistici, alla loro digitalizzazione e alla formazione.

Al finanziamento possono accedere le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (con codice ATECO 55 – alberghi, B&B, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, case vacanze, rifugi, campeggi, ecc.) nonché gli stabilimenti balneari (codice ATECO 93.29.2) quali micro, piccole e medie imprese, attive e regolarmente inscritte al Registro Imprese, che hanno sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Latina.

Il contributo consiste in un sostegno economico erogato in un’unica soluzione finalizzato alla copertura del 100% delle spese sostenute dal 31 gennaio 2020 (Delibera del Consiglio dei Ministri – – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), ritenute ammissibili, fino ad un contributo massimo di € 3.000,00.

Sono ammissibili le spese effettuate o da effettuare per interventi formativi per managment e personale addetto ai servizi turistico-ricettivi sulle nuove necessità di apprendimento, con riferimento specifico alle misure adottate/da adottare nella struttura in relazione al processo di riapertura del sistema economico e per la fornitura di beni e/o servizi finalizzati a strategie di marketing/comunicazione della struttura rispetto al territorio di riferimento legato a uno o più tematismi o prodotti turistici (web, app, promozione digitale, ecc.).

Le istanze di ammissione al contributo debbono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello on-line “Contributi alle imprese” all’interno del sistema WebTelemaco di Infocamere, a partire dalle ore 9,00 del 23 luglio fino alle ore 21,00 del 30 settembre 2020.

Ogni altra informazione è fornita in dettaglio nel bando pubblicato all’albo camerale e consultabile all’indirizzo http://cameradicommerciolatina.it/pubblicato-il-bando-per-la-concessione-di-contributi-alle-mpmi-del-settore-turistico/

“Il rilevante investimento dell’Ente – sottolinea il Commissario straordinario Mauro Zappia – è reso ancora più necessario a causa della crisi economica senza precedenti conseguente all’emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19 che richiederà a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

Il Bando Turismo risponde all’obiettivo di sostenere singole azioni di promozione dell’attività imprenditoriale, volte a rafforzare l’immagine dell’impresa nell’ambito digitale e a sostenere gli interventi formativi per il personale”.

Sono stati riaperti, inoltre, i termini per la presentazione delle domande relative al bando per l’erogazione di contributi alle MPMI della provincia di Latina per l’acquisto di dispositivi di protezione aziendale ed individuale in ambito lavorativo. Le istanze di ammissione al contributo di questo specifico bando possono essere inviate entro e non oltre il 10 settembre 2020.”

