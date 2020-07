A Civitavecchia e Tarquinia lettini e ombrelloni gratis per i ragazzi disabili

Un servizio specifico e gratuito per l’utenza con disabilità sulle spiagge civitavecchiesi. È quello messo in piedi da Jarambao. Per tutta l’estate, due lettini e un ombrellone saranno gratis, prenotando nei due giorni precedenti all’arrivo e previa disponibilità, in tre stabilimenti a Civitavecchia (Piscina Centumcellae di piazzale De Dominicis, Snc Civitavecchia 1950 di largo Galli e Società Nuotatori Civitavecchiesi di piazza Betlemme) e una di Tarquinia (Le Dune di Sant’Agostino).

“Ringrazio Jarambao, brand socio-solidale nato a Civitavecchia dall’idea di un nostro concittadino che ha unito le forze per le persone con bisogni speciali”, commenta l’Assessore ai Servizi sociali Alessandra Riccetti. “Questa opportunità messa in campo dall’ideatore di Jarambao sia di esempio e stimolo per i iniziative di imprenditori del territorio, per creare una rete di solidarietà, a maggior ragione perché è una risposta corale e insieme di cuore”, conclude l’Assessore Riccetti.

Questi i contatti: per la Piscina Centumcellae Daniela (320 7866792), per la Snc Civitavecchia e la Società Nuotatori Federica o Alessandra (335 7027973), per Le Dune di Sant’Agostino Alessandro (338 2234288).