A Pomezia e Ardea nasce il Centro Servizi Famiglia

“Nasce sul nostro territorio un servizio rivolto alle famiglie del distretto socio-sanitario dei Comuni di Ardea e Pomezia. Il Centro Servizi Famiglia, progetto inserito all’interno Piano Sociale di Zona, promuove interventi volti a sostenere le famiglie di Pomezia e Ardea, supportando e accompagnando le persone nelle diverse fasi della vita familiare attraverso l’attuazione di servizi diversificati realizzati sia dal pubblico sia dal privato, in un’ottica di collaborazione e partecipazione attiva”. Lo rende noto il Comune di Pomezia in un comunicato.

“Tre le attività di intervento del Centro Servizi Famiglia:

– uno Sportello Informa Famiglia che, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari distrettuali, fornisce informazioni e orientamento sulle procedure di adozione, affidamento e mediazione familiare, anche con l’obiettivo di mappare i servizi territoriali e costruire banche dati;

– il progetto ‘Aggiungi un posto in casa’, in collaborazione con il Servizio Distrettuale Affido, dedicato al tema dell’affido. Il progetto mira a sensibilizzare il territorio sulla cultura dell’affido e a individuare famiglie e singoli disponibili a impegnarsi nell’accoglienza di minori privi temporaneamente di ambiente familiare idoneo, fornendo percorsi formativi e gruppi di mutuo-aiuto per le famiglie coinvolte;

– interventi a tutela dei minori in carico all’Autorità Giudiziaria competente su disposizione del Tribunale Minorenni/Tribunale Ordinario/Corte di Appello, Forze dell’ordine”.

“Il Centro Servizi Famiglia è un’assoluta novità per il nostro territorio – spiega l’assessore Miriam Delvecchio –. Grazie alla collaborazione e al lavoro in rete di istituzioni, soggetti socio-assistenziali e associazioni del territorio, forniamo un servizio adeguato alle necessità e ai bisogni delle famiglie e dei minori”.

“Voglio ringraziare le Onlus Chiara e Francesco e Family Time che gestiranno il Centro Servizi Famiglia – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – la loro esperienza in materia di supporto alla genitorialità, di tutela e protezione dei minori e di sostegno alle famiglie che vivono situazioni problematiche, sono una garanzia per il nostro territorio”.

Tutte le informazioni al link: http://www.comune.pomezia.rm.it/centro_famiglia

(Il Faro online)