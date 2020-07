Atletico Terme Fiuggi, D’Andrea: “Tanti arrivi per un campionato da protagonisti”

Filippo D’Andrea all’attacco. Il bomber dell’Atletico Terme Fiuggi è sicuramente uno dei giocatori più corteggiati di questo calciomercato. “Per prima cosa dico che sono un giocatore di proprietà dell’Atletico Terme Fiuggi, una società prestigiosa in cui sto bene. Finito lo scorso campionato – continua poi D’Andrea – ci siamo incontrati con il Presidente e con il Direttore e ci siamo accordati che qualora arrivasse un’offerta importante, da una squadra professionistica, avremmo aperto un’eventuale trattativa”.

L’esplosione del bomber e capitano fiuggino però non è arrivata certo per caso. Il carico di esperienza di mister Incocciati si è infatti rivelato prezioso nell’evoluzione di un giocatore che è cresciuto esponenzialmente settimana dopo settimana: “L’ho sempre detto, con mister Incocciati ho un grande rapporto. I suoi consigli sono, e saranno, preziosi per migliorarmi. Per questo ci tengo davvero a dirgli grazie”.

D’Andrea scalda i motori e si prepara ad andare all’attacco della prossima stagione con un grande obiettivo: “La società sta lavorando molto, ha preso tanti rinforzi. Sono tutti giocatori di livello, molti con un’esperienza importante in categoria che possono aiutarci in maniera positiva per fare un campionato di alta classifica”.

(foto@MixZoneAgency)