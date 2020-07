Conto alla rovescia per la XVI edizione di “Miss e Mister Ladispoli”

Ladispoli – Tutto pronto per la XVI edizione di “Miss e Mister Ladispoli”, organizzata dall’Associazione Culturale Tamà con il patrocinio del Comune di Ladispoli.

Cornice d’eccezione per l’evento, viste le restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19 sarà la “Villa dei Desideri”, dove giovedì 6 agosto, a partire dalle 21.45, saliranno in passerella le aspiranti miss e mister.

“Come lo scorso anno – spiega Alessandra Fattoruso, delegata agli eventi – oltre ai mister e miss sfileranno anche le donne over 40 per concorrere alla fascia Miss Ladispoli over 40. Novità di quest’anno: Miss Ladispoli Curvy.

A decretare i vincitori ci sarà una giuria d’eccezione. Ad allietare la serata saranno le meravigliose voci di Giorgia Cagiola ed Alex Lai.”

A portare lustro alla manifestazione sarà la presenza del Patron di World Top Model Fiore Tondi accompagnato da modelle professioniste che fascerà Miss Ladispoli dandole l’occasione di accedere direttamente alla finale nazionali di World Top Model che si terranno a settembre dal 12 al 19 presso la Casarana resort in Puglia. Non mancheranno le telecamere di Alfredo Mariani.

Presenteranno la serata la coppia ormai storica di Miss Ladispoli, Alessandra Fattoruso e Massimiliano Bruno. “E’ doveroso per me ringraziare il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando per il supporto costante alle iniziative dell’associazione, Claudio Di Prete per l’ospitalità offertaci nella sua meravigliosa location, gli sponsor che ogni anno non mancano mai a supportarci e a tutti coloro che mi sono vicini e mi aiutano ad organizzare l’evento.

Sarà un format nuovo quest’anno perchè – sottolinea Alessandra Fattoruso – grazie a delle telecamere riprenderemo tutta la serata e cliccando su un link che comunicheremo più avanti potrete guardare in diretta lo spettacolo”