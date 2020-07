Covid-19 a Fiumicino: aumentano i guariti, restano 9 in tutto i positivi

Fiumicino – “È arrivato poco fa l’aggiornamento della Asl Roma 3 sui contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento sul territorio del Comune di Fiumicino ci sono 9 persone positive al coronavirus – spiega il sindaco – mentre restano 8 quelle in sorveglianza attiva”. Nell’ultimo bollettino erano 11 le persone positive al Covid-19 (leggi qui).

“È una buona notizia che il numero continui a calare – conclude Montino – ma questo non deve farci rilassare troppo. Il virus c’è ancora e questo significa che ognuno di noi deve prestare la massima attenzione. Esorto, quindi, tutti a continuare ad usare la mascherina, a mantenere il distanziamento interpersonale e a lavarsi frequentemente le mani”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino