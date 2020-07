Demo.s Fiumicino: “Più tutele per i genitori separati non affidatari”

Fiumicino – “In varie Regioni e Comuni la politica sta prendendo atto dell‘aumento del fenomeno sociale dei Genitori Separati non affidatari che vivono in condizioni di disagio economico e abitativo. Purtroppo molte volte queste persone sono costrette a rivolgersi agli Enti Caritatevoli presenti sul territorio e a dormire in auto, roulotte o in strutture abbandonate“. Lo afferma in un comunicato Maurizio Ferreri, capogruppo di Demo.s Fiumicino.

“Questo disagio – continua il Capogruppo – di fatto rende impossibile l’accoglienza dei figli e di poter svolgere il loro ruolo di genitore in regime di separazione. Una grave situazione che nega il diritto dei figli di poter crescere con entrambi i propri genitori.

Dobbiamo essere consapevoli che nella separazione anche il disagio e la sofferenza di un solo genitore porta ai figli delle gravi conseguenze affettive e spesso anche psicologiche . Per questo motivo abbiamo il dovere di agire in fretta, proponendo azioni mirate alla salvaguardia di quei diritti umani spesso violati proprio a causa della mancanza di una politica sociale, che tuteli il genitore separato non affidatario“.

“Per evidenziare e discutere in aula questo problema sociale, – conclude Ferreri – abbiamo protocollato una mozione con delle proposte mirate alla tutela dei diritti dei genitori separati e dei loro figli”.

