“Drive In”: ecco il singolo d’esordio del giovane cantautore Tauri

Musica – E’ uscito Drive In (Future Artist – distribuzione Artist First), il singolo d’esordio del cantautore napoletano Tauri, prodotto da Nyobass.

La domanda ispiratrice del brano è semplice, legata al periodo storico e a una proposta che ha affascinato e fatto discutere. “Ritorneranno i Drive In come negli anni ‘50/’60?”

La risposta è nel singolo del giovane artista campano, che immagina lo scenario cult del cinema in auto, attualizzando il messaggio supportato da un mood in bilico tra sonorità indie e hiphop.

“Sono sempre stato affascinato da quell’epoca, ma l’ispirazione mi è venuta guardando ‘Grease’.

Ho provato ad immedesimarmi in quel contesto: ho pensato che, al giorno d’oggi, i Drive-in non sarebbero solo dei cinema all’aperto, ma un modo per vivere serate magiche, in cui la presenza della propria anima gemella farebbe passare la visione del film in secondo piano.”