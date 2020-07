Guardia di Finanza, visita istituzionale a Fondi e Formia per il comandante interregionale De Gennaro

Nella mattinata di ieri e in quella odierna, la Compagnia di Fondi e il Gruppo di Formia della Guardia di Finanza hanno ricevuto la visita del Comandante interregionale dell’Italia Centrale – Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro.

L’Alto Ufficiale, in quel di Fondi, è stato accolto dal Comandante della Compagnia, Gianfranco Mozzillo, mentre oggi, in Formia, presso la Caserma “A. Cerrato”, è stato accolto dal Comandante del Gruppo, Sergio de Sarno, e dai Comandanti dei Reparti territoriali dipendenti dal medesimo Gruppo.

In entrambe le occasioni, il Generale De Gennaro si è intrattenuto con i militari in servizio ai quali ha espresso la stima per i risultati ottenuti, spronandoli nel contempo ad impegnarsi sempre più, in questo particolare momento di crisi, nel contrasto alle turbative della libera concorrenza e del mercato e ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico locale, nonché esortandoli a perseverare nella lotta agli illeciti sperperi delle risorse pubbliche, alle illegalità finanziarie ed alle frodi fiscali maggiormente lesive degli interessi erariali.

Nel visitare le due Caserme del Sud pontino, l’Alto Ufficiale ha sottolineato la necessità di garantire la continuità dell’azione ai fini della sicurezza economico-finanziaria del territorio e del concorso al mantenimento dell’ordine pubblico, coltivando, nel quotidiano, i valori dell’attaccamento all’istituzione al fine di tutelare costantemente il prestigio e l’onorabilità del Corpo.

