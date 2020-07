Hip Hop Unite: Stratos asdc riesce a vincere in lockdown

di ILARIA CASTODEI

Musica – Ancora podio mondiale, ancora vittorie, ancora grandi soddisfazioni per la scuola di danza Stratos sport&dance Studio e di conseguenza per la cittadina di Fiumicino di cui sono orgoglio nazionale. Pochi giorni fa sono stati pubblicati i risultati finali dell’ “Hip Hop Unite Online SOLO Contest”, un concorso online che si è tenuto on line dal 28 aprile al 25 giugno sul sito web e sulla pagina social Instagram del marchio Hip Hop Unite Italy e di altri dieci paesi membri.

Il contest #Stayhome HHU Online solo Contest: “L’Hip Hop italiano non lo ferma neanche il covid19”

“Ci sono delle scorciatoie per la felicità, e la danza è una di queste” (Vicki Baum) – Con questa motivante citazione viene annunciato l’avvio di un contest di danza unico nel suo genere.

Sono state rimandate al prossimo anno, per i motivi che tutti viviamo, le qualifiche nazionali del contest HHU 2021, incluse la tappa europea e la finale mondiale, che si sarebbe dovuta tenere i primi di maggio: ma con il solito spirito resiliente e senza mai arrendersi, in collaborazione con HHU Official e con tutti i Paesi membri di HHU, è stata creata una occasione di condivisione per tutti i ballerini, #STAYHOME HHU ONLINE SOLO CONTEST, un concorso coreografico nazionale di assolo on line ma con finalissima internazionale. Come viene chiamata oggi, una “challenge”, totalmente gratuita che ha tenuto unito tutto il mondo della danza durante la triste quarantena. Sulla propria pagina Facebook e Instagram Hip Hop Unite Italy ha scritto “L’Italia ancora una volta sul podio! L’ Hip Hop italiano non lo ferma neanche il covid19” E poi i più vivi complimenti ai ballerini italiani vincitori considerato anche l’alto livello dei competitors.

Cristian e Samanta, i campioni di Parco Leonardo

Il ballerino Cristian “USB” Chiavetta (17 anni appena compiuti) ha vinto la categoria Junior e porta il nome Stratos asdc, Parco Leonardo e l’intera Fiumicino sul gradino più alto del podio. Un campione mondiale dunque che ha superato dapprima la fase italiana, per poi sbaragliare tutti i suoi avversari in quella internazionale. Strabiliante la performance anche della mamma fiumicinese, Samanta De Fabritis, che ha raggiunto, alla sua primissima esperienza come ballerina Hip Hop, l’incredibile terza posizione nella categoria Senior. Samanta fa parte anche lei della famiglia Stratos frequentando il fantastico corso per adulti di questa bella quanto formante disciplina. Cristian e Samanta hanno vinto le rispettive categorie nella fase italiana del contest qualificandosi per rappresentare l’Italia nella finale internazionale alla quale hanno partecipato ben dieci paesi (Belgio, Marocco, Sudafrica, Trinidad Tobago, Russia, Inghilterra, Nuova Zelanda, Danimarca, Olanda e Italia).

Roberta Corradini: “Qualcosa di positivo che spunta dalle ceneri (si spera) di questa pandemia”

Così commenta l’emozionatissima Roberta Corradini, vicepresidente Stratos:”Siamo felicissimi e stra-orgogliosi dei nostri ragazzi, abbiamo annunciato via social i risultati finali della fase internazionale del contest facendo complimenti grandi a tutti, è stato bellissimo continuare a danzare anche in quarantena perché la danza non si ferma e unisce sempre. È stata una bellissima esperienza e il risultato ancor di più perchè una gara effettuata on line proprio in pieno lockdown, questo a significare che la nostra scuola anche se chiusa per mesi non ha mai smesso di motivare i propri ragazzi spingendoli a mettersi sempre in gioco verso iniziative di questo tipo. E comunque è stato un grande successo per l’Italia tutta, non solo per la nostra scuola, infatti in un’altra categoria, ha vinto un nostro connazionale di un’altra scuola italiana, un eccezionale ballerino. E questo ci rende uniti tutti all’insegna dell’Hip Hop”.

Tommaso Pecorari, di San Giustino (PG), ha vinto infatti la fase italiana e ha rappresentato l’Italia nella finale internazionale sbaragliando tutti gli avversari aggiudicandosi il primo posto assoluto nella sua categoria Adult (over 18).

Antonio Buonavoglia tra i giudici per la challenge italiana

E’ lui che ha portato in alto il nome di Fiumicino e Stratos nel mondo dell’Hip Hop: Antonio Buonavoglia, tre volte miglior coreografo agli Hip Hop Awards, un ballerino eccezionale, pluripremiato con le sue fantastiche crew, Alphakids, Alphacode, O-Mega Crew e Gammakids, vanta collaborazioni con artisti, marchi e tv di calibro nazionale. E’ lui l’uomo dietro i campioni del mondo 2019 HHU in Olanda; e in questo contest è stato meritatamente scelto anche come giudice per la fase italiana, selezionando insieme ad altri tre volti dell’Hip Hop nazionale, tantissimi video pervenuti nell’arco del periodo di gara.

Alphakids ancora testimoni del diario “Don’t stop dancing”

Ulteriore notizia riguarda la pluripremiata crew Alphakids, che per il secondo anno consecutivo sarà giusta testimone del nuovo diario Don’t stop dancing 2020/2021. I ragazzi di Parco Leonardo, con il loro coreografo Antonio Buonavoglia, saranno i protagonisti di alcune pagine con foto e racconti. Il diario sarà in distribuzione presso Stratos asdc.

www.hiphopuniteitaly.it – Restiamo uniti nella danza

Il Faro Online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Musica