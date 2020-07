Ladispoli, guasto alla condotta idrica: via Kennedy e via del Lavoratore senz’acqua

Ladispoli – La Flavia Servizi rende noto che si è verificato un guasto alla conduttura idrica principale nella zona di via Kennedy.

Sul luogo sono già al lavori i tecnici di Flavia Servizi e il guasto dovrebbe essere riparato entro il pomeriggio. Nella zona, compresa via del Lavatore, è stato chiuso il flusso idrico.

AGGIORNAMENTO 13.10

La Flavia Servizi rende noto che si sono concluse le operazioni di riparazione della condotta in via Kennedy e che il flusso idrico è stato ripristinato

