Minturno, guarito il 46enne risultato positivo al coronavirus

Minturno – Buone notizie da Minturno: è guarito il 46enne che, due settimane fa, era risultato positivo al coronavirus (leggi qui). A confermarlo, in via ufficiale, il sindaco Gerardo Stefanelli, che sui suoi canali social ha voluto rassicurare i propri concittadini, scrivendo: “Secondo tampone consecutivo negativo per Alberto!!! Si chiude questa brutta parentesi per lui e per tutti i suoi cari. Buona Estate Alberto! Restiamo prudenti e attenti a noi stessi e agli altri!”

