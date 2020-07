Nettuno: al via il restyling del sito istituzionale del Comune

Nettuno – Il rilancio della città dopo l’emergenza Coronavirus passa anche dall’innovazione. In questo senso è stato dato seguito alla delibera di giunta n. 53 del 2020 con cui è stato dato atto di indirizzo per un restyling del sito istituzionale del Comune di Nettuno.

Un adeguamento necessario con l’introduzione della modalità mobile first per renderlo fruibile a pieno anche attraverso gli smartphone. Una nuova impaginazione grafica per agevolare la consultazione di news e atti che riguardano l’amministrazione e che punta a dare maggiore risalto ai punti di interesse della città di Nettuno e alle informazioni turistiche utili a visitatori e cittadini.

“Vogliamo dare maggiore spazio e visibilità alle nostre bellezze, ma anche ai servizi che i nostri operatori economici offrono – sottolinea il Vicesindaco Alessandro Mauro – Nettuno è una città stupenda con un potenziale enorme e il nostro obiettivo è quello di sfruttarlo nella migliore maniera possibile attraverso anche una campagna di marketing territoriale per la promozione turistica del brand “Città di Nettuno” con la realizzazione di video promozionali e foto artistiche che colgano al meglio l’essenza di Nettuno”.

Innovazione vuol dire anche meno burocrazia. Tra le novità introdotte dalla giunta Coppola ci sarà anche l’attivazione di una piattaforma software per la gestione dell’albo dei fornitori e delle gare telematiche.

Questa novità permetterà di velocizzare le procedure di acquisto e la scelta dei contraenti con l’Ente che acquisirà una adeguata capacità operativa nella gestione delle procedure relative agli affidamenti per gli appalti di beni e servizi, secondo i dettami del codice dei contratti pubblici, garantendo i principi di legalità e trasparenza dell’Ente comunale.