Roma Junior Diving Cup, dal 22 al 24 luglio al Kursaal Village

Ostia – Dal trampolino del Kursaal Village di Ostia si tufferanno i giovanissimi delle categorie non agoniste C3, C4 e atleti con disabilità fisiche e intellettive.

Nella gara extrafederale, organizzata dalla MR Sport, prenderanno parte 8 società italiane (Bergamo Nuoto, Canottieri Aniene, Canottieri Milano, Fiamme Oro, Fondazione Bentegodi, Marina Militare e Rome Aquatic Team) insieme a quella ospitante. Oltre 60 partecipanti animeranno la competizione in una suggestiva location del litorale laziale.

La Roma Junior Divign Cup comincerà domani pomeriggio. Lo farà mediante una gara speciale con il 5° Roma Junior Diving Cup. La prima competizione in programma per i tuffatori con disabilità intellettive. Sotto il patrocinio della Fisdir e del Comitato Italiano Paralimpico. Gareggeranno di fronte alla giuria. E saranno anticipati da una esibizione innovativa in Italia. Tuffatori paralimpici dal trampolino del Kursaal.

Fino a venerdì la struttura sportiva di Ostia accoglierà una manifestazione importante e di caratura nazionale.

Ecco il programma, fornito dal sito ufficiale della Roma Junior Diving Cup:

Mercoledì 22 luglio

17.45: Esibizione dimostrativa paralimpica

18.30: Trampolino 1 metro C4 maschile e femminile

19.35: 5° Trofeo Internazionale Tuffi Adapted

Giovedì 23 luglio

17.45: Trampolino 3 metri C3 femminile

18.55: Trampolino 1 metro C3 maschile

Venerdì 24 luglio

17.45: Trampolino 3 metri C3 maschile

18.55: Trampolino 1 metro C3 femminile

(Il Faro online)