Rotonda all’incrocio dell’Acqualonga, approvato lo studio di fattibilità

Formia – Per il terribile incrocio dell’Acqualonga, troppo spesso protagonista di incidenti stradali anche mortali, sembra arrivato, finalmente, un punto di svolta: il 9 luglio scorso, infatti, la Giunta ha deliberato e approvato lo studio di fattibilità per la messa in sicurezza SS7 Formia Garigliano-Rotatoria chilometro 1+900 Via Acqualonga, per poi dare mandato attraverso una convenzione, alla società Anas, per progettare e realizzare la rotonda.

A confermarlo, sui suoi canali social, il sindaco di Formia, Paola Villa, che ha fatto sapere: “Approvato lo studio di fattibilità per la messa in sicurezza SS7 Formia Garigliano-Rotatoria Via Acqualonga. Importo dell’opera 1.510.602,19 euro. Importanza dell’opera vitale per salvaguardare la vita di tutti in un luogo dove il tasso di incidenti fa rabbrividire“.

Sul tema è intervenuto anche il Comitato di quartiere “Contrada Acqualonga”, che, diverse volte, ha manifestato per sottolineare la pericolosità di quella zona. “Ringraziamo l’Amministrazione Comunale – hanno fatto sapere – e quanti, all’interno della stessa a vario titolo e nelle rispettive competenze, hanno contribuito a questo ulteriore passo in avanti verso la realizzazione dell’opera.

Riconosciamo inoltre l’impegno profuso dalle varie articolazioni locali, provinciali e regionali del Partito democratico, per aver ricercato stabilito una proficua e prolungata collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture nella persona dell`onorevole Salvatore Margiotta. Un ringraziamento anche all’onorevole Raffaele Trano per l`interesse mostrato alla messa in sicurezza dell’incrocio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia