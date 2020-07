Trasporto scolastico, Severini: “Prorogare la scadenza per le iscrizioni”

Fiumicino – “Iscriversi al trasporto scolastico è ancora problematico e le modalità sono poco chiare per la maggior parte della popolazione. Ciò nonostante i termini d’iscrizione scadono il 28 luglio 2020“. Lo rende noto in un comunicato Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Se una persona prova a fare l’iscrizione sul sistema, – prosegue il Capogruppo – risulta come utente bloccato per il mancato pagamento di alcune rate. Per sapere quale sia la rata mancante, bisogna mandare una mail all’indirizzo servizio.trasporti@comune.fiumicino.rm.it , aspettare una risposta e pagare, per poi iscriversi. Così facendo, la procedura diventa eccessivamente lunga e i tempi non bastano.

Quello che abbiamo chiesto è uno slittamento del termine delle iscrizioni, per evitare che a settembre si crei caos e che la gente resti senza iscrizione. Inoltre, dato che lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) non è obbligatorio, aggiornando il sito del Comune la procedura d’iscrizione diventerebbe più semplice e diretta“.

“Confidiamo che la nostra proposta venga accolta e che sia accompagnata da una comunicazione più trasparente per tutta la cittadinanza – conclude Severini -. Nel mentre, ringraziamo gli uffici per aver preso in considerazione la nostra precedente segnalazione sulle modalità di ritiro della ricevuta del pagamento per il trasporto scolastico (leggi qui)”.

