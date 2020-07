BambiniStrappati, Tirrito: “Ringraziamo Salvini per la Commissione d’inchiesta sugli affidi illeciti”

“Accogliamo con gioia l’approvazione della proposta della Lega per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta sugli affidi illeciti di minori. Finalmente il nostro Paese potrà fare qualcosa di concreto per evitare il massacro di interi nuclei familiari e tutelare l’infanzia”. Lo affermano in un comunicato, la presidente Sara de Ceglia e la vice presidente Maricetta Tirrito, del Movimento Nazionale Spontaneo ‘Bambini Strappati’.

“Una mossa splendida questa – prosegue la Presidente– che attendevamo con ansia dopo i fatti di Bibbiano, dei Forteto e dei diavoli della bassa Modenese, che hanno contraddistinto negativamente le cronache”.

“Sono fiera di poter dire che ne è valsa la pena, – sottolinea la Tirrito – nonostante la mia presenza e quella di Sara, sul palco di Pontida abbia scaturito una vera e propria gogna mediatica, nei nostri confronti. Lo splendido risultato raggiunto, mette in secondo piano i, seppur gravi, attacchi mediatici, personali, strumentali e sociali subiti, insieme a tutte le polemiche che abbiamo dovuto fronteggiare”.

“Matteo Salvini ha fatto qualcosa che nessun altro abbia mai pensato di fare – conclude la vice presidente -. A lui va il nostro più sentito ringraziamento”.