Coronavirus, a Formia nuovo caso positivo, ma era già in quarantena

Formia – A Formia nuovo caso positivo al coronavirus, si tratta di una donna, attualmente curata a domicilio. A farlo sapere, in via ufficiale, il sindaco, Paola Villa, che sui suoi canali social ha sottolineato: “Oggi a Formia abbiamo un’altra persona positiva, legata al caso di Minturno e a uno dei casi di Formia. Parliamo dello stesso ambiente di lavoro. La persona è già da tempo in quarantena, pertanto i suoi contatti sono stati circoscritti già da alcuni giorni.

Questi casi ci confermano la presenza del virus, ci confermano il buon successo delle terapie domiciliari, ma soprattutto ci indicano che la tecnica dei link immediata seguita da tamponi, permette di contenere i contagi.

Mi preme sottolineare – conclude il Sindaco – che nessun locale di Formia è stato posto sotto sequestro, che nessuno ha in alcun modo incentivato con comportamenti scorretti i casi positivi che abbiamo avuto, anzi va sottolineata l’estrema serietà e professionalità dei gestori di mettersi a disposizione delle forze dell’ordine e dell’Asl per circoscrivere il virus. Noi continuiamo ad avere alta l’attenzione e soprattutto a mantenere le distanze che più di ogni altra cosa, sembra essere il rimedio preventivo migliore. Noi continuiamo ad avere alta l’attenzione senza perdere il senso di comunità e della realtà”.

