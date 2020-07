Fiumicino, al Museo del Sax arrivano i Michael Supnick & The Sweetwater

Fiumicino – Continua la rassegna estiva musicale “Fai bei suoni” in programma al Museo del Saxofono di Fiumicino. Il prossimo appuntamento sarà con la Michael Supnick & The Sweetwater Jazz Band, che si esibirà sabato 25 luglio alle ore 21.30.

Il quartetto guidato da Michael Supnik a tromba, trombone e voce e composto da Sebastiano Forti al sax soprano/tenore e clarinetto, Sergio Picarozzi al banjo e Paolo “Bruto” d’Amore al basso tuba, coinvolgerà il pubblico in una performance interamente dedicata a Louis Armstrong, ispirandosi allo stile delle piccole orchestre che si incontravano nelle strade di New Orleans. Piccole band che si esibivano in parate musicali, le cosiddette “street parades”, organizzate in occasione di feste pubbliche come il Mardi Gras, nel corso delle campagne elettorali, durante l’arrivo o la partenza di un battello o per festeggiare un matrimonio come per accompagnare un funerale… Intrattenimento e divertimento, elementi connaturati in questo tipo di musica, si intrecciano ed amalgamano con la creatività, la cantabilità ed il virtuosismo proprio di tutti i componenti della Sweetwater Jazz Band, soprattutto del leader Michael Supnick, cantante e multi strumentista, un vero showman che ha calcato i palcoscenici dei più prestigiosi festival jazz italiani ed europei.

Gli eventi saranno gestiti ed organizzati nel pieno rispetto di tutte le normative anti-Covid prevedendo una prenotazione obbligatoria con prevendita sul sito LiveTicket o chiamando i numeri telefonici di riferimento. Gli spettacoli si terranno nel giardino esterno del Museo, con una capienza massima consentita di 65 persone. Prima dell’inizio del concerto è prevista un’apericena d’intrattenimento.

