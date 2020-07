Fiumicino, non ancora pubblicate le graduatorie per nidi e materne: genitori preoccupati

Fiumicino – “Caro direttore, scrivo a nome di un gruppo di genitori del comune di Fiumicino che sono molto preoccupati.

Da bando del comune di Fiumicino noi genitori dovevamo confermare entro il 24 giugno l’accettazione del bambino purtroppo le graduatorie dei nidi e delle materne non sono mai uscite. Perché tutto questo silenzio?”.

E’ questa la domanda che si pone un lettore de Il Faro online a proposito delle graduatorie definitive dei nidi e delle materne.

“Capiamo il problema del Covid, capiamo che forse il governo ancora non ha inviato le linee guida però da maggio fino ad oggi ci saremo aspettati una comunicazione, una programmazione da parte dell’amministrazione.

Come genitori, per fortuna, abbiamo ricominciato a lavorare e a settembre dovremmo tutti lavorare a pieno regime però non ci possiamo permettere di non sapere dove lasciare i nostri bambini. Spero che nessuno stia pensando a mandare i bambini a giorni alterni, o solo la mattina.

Ci saremo aspettati una programmazione, ovvero soluzioni alternative, che forse l’amministrazione sta pensando, ma che non comunica a nessuno. Perché non pensare di attivare nuovamente la struttura chiusa a Foce Micina chiusa nel 2018 ? perché non sono mai partiti i lavori di ristrutturazione? Perchè non pensiamo a soluzioni alternative?

Perchè visto il problema covid non pensare di assumere anche solo per questa emergenza nuove maestre, nuovo personale?

Ad oggi noi genitori ci sentiamo preoccupati, abbiamo i bambini che sono stati presi ma in realtà non sappiamo se potranno mai andare, e noi a settembre dobbiamo assolutamente tornare a lavorare. Perchè tutto questo silenzio?”.

Lettera firmata