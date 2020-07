Fiumicino – Mezzogiorno di fuoco a Focene, dove un vasto incendio si è sviluppato a ridosso della pineta. A bruciare sterpaglie ed erba secca. Enorme la colonna di fumo nero che ha invaso la zona, ben visibile anche dai pescatori che erano al largo. Immediato l’intervento dei volontari della Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino che, aiutati dei Vigili del Fuoco, in un’ora, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Da accertare le cause che hanno dato origine alle fiamme.

Foto 3 di 4