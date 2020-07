Formia, successo di pubblico per “Il mestiere dell’archeologo”

Formia – Ha ottenuto un grande successo l’iniziativa denominata “Il Mestiere dell’Archeologo” organizzata dalla Rta Sinus Formianus, di cui fa parte anche il Museo del Fronte e della Memoria, svoltasi nei giorni scorsi presso l’Area Archeologica di Caposele.

Il tutto si è svolto nel rispetto delle disposizioni anticontagio sul Covid 19, i gruppi di visitatori muniti di mascherina, accompagnati lungo il percorso hanno potuto ascoltare la narrazione delle origini e della vita del sito archeologico con i suoi cambiamenti nei secoli sino ai giorni nostri. Durante il percorso hanno incontrato l’archeologa che ha spiegava loro come si esegue uno scavo archeologico e quali sono i criteri di classificazione dei reperti.

Infine, i visitatori entrando in uno degli ambienti sotterranei della villa hanno potuto osservare custodite in due vetrine blindate, alcune monete che dall’aes rude sino alle monete borboniche hanno permesso di comprendere al visitatore l’importanza del ritrovamento di una moneta all’interno di uno scavo archeologico ,utile per la datazione del sito. Ha suscitato particolare interesse la monetazione romana d’età Repubblicana e imperiale, tramite le quali è stato possibile narrare le vicende storiche di Roma, con i suoi aneddoti e le sue curiosità.

L’iniziativa è stata resa possibile da un grande lavoro di squadra, in un luogo suggestivo e ricco di storia.

