Riqualificazione di Al Karama, siglata l’intesa tra Comune di Latina, Regione e Prefettura

Latina – È stato siglato questa mattina in Prefettura, alla presenza del Prefetto Maria Rosa Trio, dell’Assessora delegata dalla Regione Lazio, Enrica Onorati e del sindaco Damiano Coletta il Protocollo d’intesa per riavviare il complesso iter della riqualificazione del centro Al Karama di Borgo Bainsizza.

Grazie a questo documento verranno utilizzati i fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio e dal Ministero dell’Interno che consentiranno di dare il via alla messa in sicurezza e al completamento delle opere già realizzate e, contestualmente, alla bonifica dai residui di fibre di amianto. Successivamente si proseguirà con il posizionamento dei prefabbricati alloggiativi destinati a fornire temporanea accoglienza alle famiglie per le quali il Comune di Latina ha già da tempo avviato percorsi di integrazione scolastica e iniziative di carattere socio-economico e sanitario.

Il cronoprogramma allegato al Protocollo individua tempistiche e risorse economiche già a suo tempo stanziate.

La firma è il risultato di un lungo e intenso lavoro interistituzionale che, per quanto riguarda il Comune, ha visto il coordinamento tra più Assessorati e Servizi, dal Welfare agli Affari Istituzionali e Sicurezza, fino alle Manutenzioni e ai Lavori Pubblici, questi ultimi ora impegnati in prima linea per dare seguito a quanto previsto dall’intesa.

“L’accordo siglato oggi – ha commentato il Sindaco Damiano Coletta – rappresenta un momento fondamentale per l’Amministrazione poiché conclude un percorso istituzionale e tecnico nel corso del quale sono state individuate appropriate soluzioni giuridiche, tecniche ed economiche da mettere sul tavolo interistituzionale composto dal Comune con Regione e Ministero dell’Interno.

Nell’occasione – ha aggiunto il Sindaco – ho avuto modo di salutare nuovamente il Prefetto Trio che nei prossimi giorni si trasferirà a Lecce. Nel ringraziarla per il fondamentale lavoro svolto in questi anni a Latina, ho avuto il piacere di consegnarle una targa ricordo a nome della nostra comunità”.