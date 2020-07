Stati Uniti, sparatoria a Chicago durante un funerale: 14 feriti

Chicago – Sparatoria durante un funerale a Chicago, Illinois, Stati Uniti. Almeno 14 persone sono rimaste ferite, alcuni in modo grave. Una persona è stata interrogata.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, riportata dalla Cnn, gli spari sono partiti da un veicolo nero che correva a tutta velocità e che ha aperto il fuoco davanti a un’agenzia di pompe funebri. Alcune delle persone che partecipavano alla cerimonia hanno risposto al fuoco. La sparatoria è andata avanti fin quando il veicolo non è andato a sbattere e le persone a bordo sono fuggite in diverse direzioni. Sono stati esplosi almeno 60 colpi d’arma da fuoco e non è ancora chiaro il motivo del folle gesto.

Tutto dopo che a Chicago nel fine settimana 63 persone sono state coinvolte in sparatorie e 12 sono rimaste uccise. Lunedì 25 persone sono state coinvolte in un’altra sparatoria. Ieri Donald Trump ha promesso di inviare forze federali per riportare l’ordine in diverse grandi città americane, tutte governate da sindaci da lui definiti “democratici liberal”. Chicago compresa.

