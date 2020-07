Terracina, esasperato dagli schiamazzi notturni minaccia tutti con una pistola

Terracina – Nel pieno di una crisi di nervi, impugna una pistola e minaccia quattro giovani. Una notte di paura a Terracina, dove gli Agenti del Commissariato del centro cittadino hanno denunciato un 50enne e soccorso i ragazzi sconvolti.

L’autore della minaccia, vista la tarda ora, esasperato dagli schiamazzi provenienti da un vicino parco pubblico, è uscito di casa impugnando una delle armi legalmente detenute e minacciando di farne uso se non si fossero dispersi i presenti che sostavano nei pressi della propria abitazione.

I quattro giovani, tutti di età compresa tra i 19 e i 21 anni, stavano trascorrendo le ultime ore di una giornata trascorsa insieme, per festeggiare la chiusura della sessione estiva degli esami universitari quando, improvvisamente, si trovavano davanti l’uomo di mezza età che impugnando una pistola, li prendeva di mira puntandogli l’arma contro ad una distanza di pochi metri.

I malcapitati, rimasti impietriti, hanno provato a spiegare all’uomo che probabilmente aveva avuto una reazione esagerata e che non era da addebitare a loro il disturbo del suo riposo, ma questi, deciso ad allontanare gli stessi e chiunque altro fosse stato presente, continuava a minacciare di fare fuoco.

In questi frangenti mentre i giovani si allontanavano, sono riusciti a dare l’allarme contattando il 113. La Polizia, sopraggiunta immediatamente, ha rintracciato il 50enne che da un controllo è risultato possessore di armi legalmente detenute presso la propria abitazione di cui: 1 fucile da caccia e 2 pistole, una delle quali corrispondente alla descrizione fatta dalle vittime e dotata di munizioni.

Dopo avere garantito alle 4 vittime i soccorsi del caso, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre le armi e tutto il munizionamento è stato sequestrato, così come i titoli che ne autorizzavano la detenzione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

