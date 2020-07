Atti vandalici a Fiumicino, Severini: “Dove sono i controlli?”

Fiumicino – “Dopo l’ultimo ‘assalto’ che la scorsa notte ha colpito il Papaya di Fiumicino (leggi qui), il problema sicurezza diventa sempre più urgente. Lo dichiara in un comunicato Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“L’ennesimo caso di vandalismo – prosegue il Capogruppo – aggrava la posizione già critica dei proprietari degli stabilimenti balneari, che faticano a riprendersi dalla crisi portata dall’emergenza sanitaria.

Dove sono i controlli? Il nostro territorio ne ha sempre più bisogno, come avevamo già sottolineato dopo il raid vandalico che ha colpito lo stabilimento ‘Ondina’ di Fregene (leggi qui). Ora la situazione sta sfuggendo di mano ed un Comune di quasi 100 mila abitanti va necessariamente rafforzato in materia sicurezza”.

“Chiedo al Sindaco – conclude Severini – di confrontarsi con il Prefetto per fornire, una volta per tutte, risposte concrete al problema sicurezza, che sta incombendo sulla stagione estiva del nostro territorio”.

