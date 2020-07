Centri estivi a Civitavecchia, per richiedere i voucher c’è tempo fino al 29 luglio

Civitavecchia – L’ufficio ai Servizi sociali comunica che la Regione Lazio ha riaperto i termini dell’avviso volto all’assegnazione di voucher ai nuclei familiari per la frequenza di centri estivi, attività educative e individuali per i figli di età compresa tra 0 e 19 anni, nell’ambito del “Piano per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia”.

La domanda, la cui scadenza originaria era prevista per l’8 luglio, potrà essere presentata entro le ore 18.00 del 29 luglio 2020, esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile cliccando qui.

