Fregene, Caroccia: “In corso i lavori di asfaltatura su via Castellammare”

Fiumicino – Cantieri aperti sul territorio di Fiumicino: a spiegare l’andamento dei lavori l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia che fa il punto sia sulla sistemazione delle strade che sta interessando la località di Fregene, sia sui lavori dell’edilizia nelle scuole che si preparano per la riapertura di settembre.

“Sono in corso i lavori di asfaltatura di un tratto di via Castellammare, a Fregene. Già dalla prossima settimana i lavori proseguiranno sempre in quel quadrante – spiega Caroccia – interessando l’intera sede stradale di via Bussana, sempre a Fregene sud”.

“L’amministrazione ha stanziato 500.000 euro per la sistemazione di altre strade – continua l’assessore -. Queste opere saranno messe in cantiere non appena l’iter amministrativo e il relativo finanziamento saranno espletati dalle aree comunali competenti”.

Nel frattempo proseguono ritmo serrato i lavori nelle scuole per permettere l’inizio delle lezioni a settembre.

“Si tratta, in parte, di lavori già programmati ma che già rispondono all’esigenza di avere più spazi a disposizione – spiega Caroccia – e in parte di altri interventi richiesti dalle dirigenti scolastiche”.

“Tutti i lavori mirano a garantire il rispetto del distanziamento interpersonale come richiesto dalle linee guida del ministero – conclude l’assessore -. I lavori proseguiranno per tutti i mesi di luglio, agosto e settembre”.