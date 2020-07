I sentieri collinari di Terracina tracciati dalle associazioni outdoor, approvata la delibera

Terracina – La Giunta Comunale di Terracina ha approvato una deliberazione con la quale dà seguito al progetto di collaborazione con le associazioni ambientaliste che hanno promosso la creazione di percorsi outdoor tra le colline del circondario terracinese.

Le associazioni “Le Colline di S. Stefano”, “Fare Verde Terracina”, “Svalvolati into the Wild Terracina” e “Network Trails ASD” nelle scorse settimane avevano offerto al Comune di Terracina la collaborazione operativa per promuovere, valorizzare, mettere a sistema, gestire e sviluppare la rete sentieristica presente nel territorio comunale.

Una promozione che avverrà secondo le indicazioni tecniche fornite per la definizione del relativo progetto, provvedendo ad effettuare la pulizia e la segnatura dei 50 chilometri di sentieri nel minor tempo possibile; la creazione di una scheda descrittiva per ogni sentiero in grado di evidenziarne la valenza ambientale, paesaggistica e storica, la creazione per ogni sentiero della traccia GPX utilizzabile gratuitamente attraverso molte app disponibili in rete; la creazione di una pagina dedicata nei rispettivi siti web delle proprie associazioni, dove il turista potrà visionare la scheda e scaricare la traccia GPX; la fornitura della mappa dell’intera rete sentieristica; la fornitura delle foto di alcuni punti significativi per eventuale utilizzo in promozione turistica; la fornitura delle misure standard (come da protocollo CAI) per permettere all’Ente comunale di posizionare correttamente la segnaletica (segnavia, indicazione punti storici/ambientali, cartelli e capannine). Un lavoro imponente e di grandissima utilità.

“Abbiamo voluto – spiega il vicesindaco facente funzioni Roberta Tintari – dare seguito all’impegno assunto con le associazioni che hanno promosso e curato il tracciamento dei sentieri e tutte le attività di supporto e promozione. Un lavoro eccezionale fatto con grande passione e alta professionalità. Pochi giorni fa hanno presentato al pubblico la loro attività e oggi la nostra Amministrazione ha prodotto l’atto con il quale supporta fattivamente il loro operato e ratifica una collaborazione che auspichiamo essere lunga e proficua. Grazie, a nome della città, per il vostro grande e prezioso contributo che protegge e valorizza l’ambiente e che apre le porte ad un settore turistico in grande espansione”.

“Ho seguito e accompagnato il lavoro di queste associazioni che – spiega l’assessore all’ambiente Emanuela Zappone – hanno dimostrato e continuano a dimostrare grande amore per la nostra terra. Mossi da passione e capacità, hanno svolto un lavoro straordinario, forse mai visto a Terracina.

La mappatura dei sentieri rappresenta uno strumento fondamentale nella lotta ai pericoli che minacciano l’ambiente collinare, a cominciare dagli incendi contro il quale, anche quest’anno, abbiamo allestito il servizio di avvistamento e prevenzione. La disponibilità delle mappe facilitano gli interventi dei servizi di soccorso di ogni genere e per qualunque tipo di emergenza.

Ringrazio – conclude l’assessore – tutte le associazioni protagoniste di questo ottimo lavoro e Agenda 21 Locale per aver sollecitato l’Amministrazione a incoraggiare il turismo sostenibile attraverso la promozione dell’outdoor. Ora faremo la nostra parte secondo gli impegni assunti. Come sempre c’è ancora molto da fare, ma tanto si sta facendo grazie alla partecipazione di chi ha a cuore questa città”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina