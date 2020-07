Incendio a ridosso della abitazioni: paura a Spinaceto

Roma – Paura a Spinaceto: oggi 23 luglio 2020 un maxi rogo si è sviluppato nel quartiere a sud di Roma. Fiamme altissime vicine alle abitazioni: a bruciare una vasta area di sterpaglie. L’incendio è stato alimentato dal vento che ha spinto il fuco in prossimità delle abitazioni e della statale Pontina.

Stanno intervenendo sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco con le squadre provenienti dall’Eur, Ostiense più la boschiva di Fiumicino e quella di Cerveteri. Presente anche il Dos, botte e il supporto aereo del Drago 57 più quello di un altro elicottero della Regione Lazio. Presenti, inoltre, gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno chiuso via di Mezzocammino.

Al momento non si segnalano danni a persone.

Cucunato: “Chiesto da giorni un consiglio straordinario sul tema Incendi nel IX Municipio”

“Due i focolai, uno in via Nicola Stamme e l’altro in largo Gerardo Sergi, entrambi a ridosso del Parco Campagna. del fuoco del Comando Provinciale di Roma e dieci pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, che, a causa delle fiamme che lambiscono la strada, hanno chiuso via di Mezzocamino, via pontina e molte squadra del quartiere”.

“Ho chiesto un Consiglio straordinario già in capi gruppo in settimana (martedi 21 luglio), sottolinea il Capogruppo della Lega in IX Municipio Piero Cucunato – proprio per la situazione drammatica che sta vivendo il nostro territorio bisogna fare chiarezza sulle eventuali responsabilità. E’ veramente sconcertante assistere ogni giorno incendi su parchi, aree verdi e in ogni quartiere del nostro Municipio. La mancanza di manutenzione, di un piano anti incendio la dice lunga su quelle che è la situazione difficile sul tema”.

“Più volte la richiesta di attivare azioni di prevenzione da parte del gruppo Lega che rappresento – sostiene il Consigliere Cucunato è andato a vuoto. Ho denunciato con segnalazioni ed interventi la mancanza di interventi da parte del IX Municipio e dei dipartimenti relativi di Roma Capitale. Ci sono responsabilità gravi sul tema ed è doveroso affrontarli in un consiglio straordinario che ho chiesto ufficialmente e che spero che il M5S vorrà convocare.