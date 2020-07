Nuovo caso di coronavirus a Nettuno

Nettuno – Un nuovo caso di Coronavirus è stato registrato a Nettuno. Si tratta di un uomo del Bangladesh di 41 anni che è stato trasferito all’Ospedale Spallanzani di Roma dove è tuttora ricoverato.

Posti in isolamento altri due suoi connazionali, conviventi dell’uomo. Gli attualmente positivi a Nettuno sono tre, con una coppia di coniugi che resta in isolamento domiciliare dopo essere risultata positiva al Covid 19 lo scorso 30 giugno.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno