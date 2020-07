Ostia, tenta il suicidio in silenzio sulla spiaggia affollata: salvata dai bagnini

Ostia – In pieno giorno, nel silenzio tra la folla di bagnanti, ha tentato il suicidio lasciandosi annegare. I marinai di salvataggio, però, si sono accorti di quel corpo che galleggiava con la testa riversa nell’acqua e l’hanno salvata.

E’successo oggi, giovedì 23 luglio, intorno alle ore 13.00 davanti alla spiaggia libera “Il Curvone” di piazzale Magellano. Una donna straniera, sui 50 anni d’età, ha tentato il suicidio cercando di annegare. L’ha fatto in silenzio, tra centinaia di bagnanti che a quell’ora affollavano l’arenile.

La donna, come si è potuto ricostruire dopo il salvataggio, è arrivata da sola in spiaggia. Seduta sulla sabbia ha ingerito un cocktail di superalcolici quindi si è tuffata in acqua. Una volta raggiunta la zona di mare dove non si tocca, si è messa a galleggiare a pancia in sotto e faccia in acqua.

La scena non è sfuggita ai due marinai di salvataggio, in servizio nonostante la pausa pranzo. I bagnini si sono gettati in acqua e con ampie e rapide bracciate sono arrivati in pochi istanti a soccorrere la poveretta.

Portata a riva, i soccorritori hanno eseguito le pratiche di rianimazione, affidando

la donna agli infermieri dell’Ares 118 arrivati sul posto.

L’aspirante suicida è stata trasportata in prognosi riservata al pronto soccorso del Grassi ma non sarebbe in pericolo di vita.