Pellegrini a Palmarola, giornata di mare e relax in barca per il giocatore della Roma

Ponza - Dopo il 6 a 1 di Ferrara contro la Spal (leggi qui), mister Fonseca ha concesso due giorni di riposo totale alla squadra, che si ritroverà a Trigoria sabato alla vigilia del match con la Fiorentina preparare l’ultima settimana di Serie A.

Lorenzo Pellegrini ne ha approfittato per fare un salto a Ponza, dove ad aspettarlo c’era sua moglie Veronica. Per il bomber giallorosso giornata di mare e relax in barca a Palmarola insieme alla famiglia.