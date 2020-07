Poste Italiane: sul litorale il turno allo sportello si prenota con Whatsapp

Prenotazione “a distanza” con l’app “Ufficio Postale” da smartphone, tablet o dal sito poste.it da pc anche attraverso Whatsapp: è questa l’ultima novità introdotta da Poste Italiane.

Richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è molto semplice. Dopo aver memorizzato sul proprio smartphone il numero 3715003715, il cliente dovrà avviare una chat digitando qualsiasi testo al quale Poste Italiane risponderà in automatico proponendo alcune opzioni, tra queste la prenotazione del ticket.

A quel punto, digitando Comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’ufficio postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione, se il cliente accetta, la prenotazione sarà inoltrata in automatico mostrando sul display del cliente il relativo codice.

L’innovativo sistema di prenotazione si aggiunge ai diversi metodi di prenotazione “a distanza” che Poste Italiane mette a disposizione della clientela già da diversi anni. Nel pieno rispetto delle norme ancora attualmente in vigore per limitare il diffondersi del Covid-19 e in parallelo con l’evolversi in positivo della situazione sanitaria, Poste Italiane sta inoltre provvedendo a ripristinare gradualmente anche i normali flussi di ingresso all’interno degli uffici postali.

Civitavecchia

Ostia X Municipio

In undici uffici postali del X Municipio è possibile prenotare il proprioturno allo sportello tramite WhatsApp direttamente dal proprio cellulare.

Sono quelli di

Ostia Lido (Piazzale Della Posta 6/8),

Roma 141 (Via Ferdinando Acton 44/A),

Ostia Porto Turistico (Lungomare Duca Degli Abruzzi 84),

Roma 143 (Via Capo Spartivento 133),

Roma 142 (Viale Del Sommergibile 30),

Roma 144 (Via Costanzo Casana 126),

Dragona di Acilia (Via Antonio Criminali 40),

Acilia 14 (Piazza San Leonardo Da Porto Maurizio 25),

Acilia (Via Di Saponara Snc),

Casalpalocco (Via Di Casal Palocco 12)

Ostia Antica (Viale Dei Romagnoli 767).

Latina

In sette uffici postali di Latina è possibile prenotare il proprioturno allo sportello tramite WhatsApp direttamente dal proprio cellulare. Sono quelli di

Latina Centro(Piazzale Dei Bonificatori 8),

Latina 1 (Via Veio 26),

Latina 2 (Via Enrico Toti 16),

Latina 3 (Via Degli Elleni 28),

Latina 4 (Via Priverno 42),

Latina 6 (Largo Marcantonio Cesti 8)

Latina Stazione (Viale Della Stazione 166).

Per i sette uffici di Latina sopra elencatie per ulteriori 23 della provincia è anche possibile ottenere un “ticket elettronico” e prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet tramite l’app “Ufficio Postale” oppure da pc sul sito poste.it, senza la necessità di registrarsi. Il sistema, prevede la scelta dell’orario sia per il giorno corrente sia per quello successivo.