Regione Lazio, Leodori: “Stop al commissariamento della sanità. La dedica va ai medici e infermieri del Lazio”

Regione Lazio – “La fine del commissariamento della sanità del Lazio è la fine di un tunnel in cui tutti i cittadini, famiglie e imprese hanno contribuito a raggiungere un obiettivo difficile, fidandosi dell’impegno, di un Patto sottoscritto nel 2013 con Nicola Zingaretti e le forze del centrosinistra e portato avanti dall’assessore Alessio D’Amato” – Lo ha detto il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, al termine dei lavori del Consiglio regionale a chi gli chiedeva dell’uscita del regime commissariale del sistema sanitario del Lazio.

“Un percorso sofferto e credo che questo obiettivo, impensabile pochi anni fa, questa medaglia vada dedicata ai medici, agli infermieri, al personale della sanità del Lazio per lo stress vissuto in questi anni di sacrifici e in questi mesi di trincea per il Covid19″.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio