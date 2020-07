Scavalco dirigente tecnico, approvata la convenzione tra i Comuni di Sabaudia e Terracina

L’architetto Claudia Romagna, dipendente del Comune di Terracina, va temporaneamente a ricoprire il ruolo di dirigente dell’Area Vasta Tecnica del Comune di Sabaudia. I due Enti hanno infatti stipulato apposita convenzione (adottata con delibera di Giunta n.109 del 15/07/2020) per consentire lo “scavalco”.

L’incarico a Romagna è stato affidato in attesa dell’avvio delle procedure di assunzione del nuovo dirigente comunale, che andrà a sostituire l’architetto Carlo Colecchia, in aspettativa per i prossimi 5 anni a seguito della nomina a vice direttore dell’Arpa Lazio. La presenza a Sabaudia dell’architetto Romagna consentirà le fondamentali funzioni dell’Area Vasta e dunque la normale attività degli Uffici comunali.

“Il mio ringraziamento va al sindaco di Terracina Roberta Tintari e all’amministrazione comunale tutta per il supporto offerto al nostro Ente, dimostrando piena comprensione e collaborazione”, ha fatto sapere il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi.

(Il Faro online)