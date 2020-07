Sicurezza a Fregene, esplode la polemica. Parente: “Controlli h24”

Fiumicino – “Fregene è sempre stata meta dei cittadini dell’Urbe, in quanto dista pochi chilometri ed è facilmente raggiungibile sia con mezzi propri, sia con mezzi pubblici. Per questo motivo, d’estate aumentano considerevolmente la popolazione e la frequentazione della località e, naturalmente, aumenta anche la necessità di effettuare maggiori controlli per garantire l’ordine pubblico“. Inizia così la replica di Domenico Parente, delegato alla Sicurezza del Comune di Fiumicino, alla lettera firmata da Valeria Svaldi e pubblicata sul Corriere della Sera.

Nella lettera, indirizzata a Paolo Conti, la signora Svaldi lamentava l’assenza di controlli e di sicurezza a Fregene, che definiva “ostaggio di adolescenti senza controllo che scorrazzano indisturbati per il lungomare e per le strade adiacenti guidando a tutta velocità orride e rumorosissime microcar”, sostenendo che “tutte le strade sono invase da vetri di bottiglie rotte” e che “chi va in bici (anche bambini) rischia di bucare quotidianamente una gomma o di essere falciato da quei calabroni a motore”.

“Sicuramente questa, per Fregene, è un’estate particolare, diversa dalle altre – spiega il delegato Parente -. Finita la quarantena, Fregene è stata presa d’assalto dai romani che hanno la fortuna di poter godere il mare in tranquillità a due passi dalla Capitale. Ed è proprio per garantire tranquillità e sicurezza che il sindaco Esterino Montino ha deciso di approntare, con largo anticipo rispetto agli anni precedenti, le misure necessarie e indispensabili a gestire prevedibili situazioni di criticità conseguenti al considerevole afflusso di villeggianti”.

“Grazie alla disponibilità dei Comandanti di Polizia di Stato, Polizia Municipale, Carabinieri e Guardia di Finanza, è stato possibile dar luogo ad un sinergismo, ad una collaborazione tra le forze dell’ordine presenti sul territorio, senza precedenti. In particolare, proprio su Fregene tre auto delle forze dell’ordine pattugliano il territorio h24 tutti i giorni. Durante il fine settimana poi, quando le presenze aumentano, vengono impiegate altre unità, cui si affiancano i numerosi volontari appartenenti alle varie associazioni presenti sul territorio, sempre pronti a dare il proprio contributo”.

“Quotidianamente vengono inoltre effettuati i controlli, anche grazie alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini, cui consegue l’inflizione di pesanti contravvenzioni e, nei casi più gravi, la chiusura di locali e stabilimenti balneari. Riguardo le ‘minicar’, ad oggi sono state elevate numerose contravvenzioni e si è proceduto senza indugio al sequestro dei mezzi non in regola con le norme del codice della strada. L’attenzione è altissima e resterà tale per tutto il periodo estivo ed oltre. Ritengo di poter affermare, senza tema di smentita, che Fiumicino è una città sicura”.

