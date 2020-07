Torvaianica, fiamme in camera da letto: coppia di anziani salvata dai carabinieri

Pomezia – Le fiamme che divampano in camera da letto, il fumo nero che invade la casa dove vivevano due anziani. Sarebbe potuta essere una vera tragedia se non fossero giunti sul posto i carabinieri che hanno tratto in salvo la coppia di ottantenni.

Il rogo si è sviluppato nella tarda mattinata di lunedì scorso, il 20 luglio 2020, in un appartamento di via Marsiglia, a pochi passi dal lungomare di Torvaianica. Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine. I primi a giungere sono stati i Carabinieri di Roma in ausilio al comando del luogo per i controlli estivi. Davanti ai loro occhi si è aperta una scena surreale.

La porta era semi aperta; il fumo aveva invaso tutta l’abitazione. La coppia di anziani, entrambi sull’ottantina, con difficoltà a camminare, erano immobili, in preda alla paura, in salotto. La donna è stata presa di peso e trasportata fuori dai militari dell’Arma su una sedia; l’uomo, anch’egli con qualche difficoltà a deambulare, è stato portato fuori dagli stessi carabinieri che, sprezzanti del pericolo, sono poi tornati nell’appartamento per tamponare l’incendio in attesa dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto poco dopo.

I carabinieri hanno subito spento il quadro elettrico e isolato la bombola del gas; poi, con i secchi e le bacinelle presenti in casa, si dono dati da fare per spegnere il rogo che stava distruggendo la camera da letto. A dare origine al rogo, probabilmente, una sigaretta accesa dalla donna.

La coppia di anziani è stata poi affidata alle cure mediche del personale sanitario del 118, mentre i pompieri spegnevano le fiamme nell’appartamento, ad oggi ancora inagibile. Un plauso ai militari dell’Arma che, dimostrando grande grande coraggio, hanno dato prova dello spirito di servizio ai cittadini che da sempre contraddistingue i carabinieri.