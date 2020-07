Tre ragazzi romani in vacanza a Capri trovati positivi al Covid-19

Capri – Tre ragazzi romani sono risultati positivi al coronavirus mentre erano in vacanza a Capri con altri cinque coetanei. A darne notizia è la Asl Napoli 1.

I tamponi, si apprende, sono stati effettuati a Roma, al rientro dei ragazzi, poiché uno di loro aveva la febbre. Si cerca di ricostruire anche il percorso di una ragazza del gruppo, che prima di giungere a Capri potrebbe essere stata in un’altra località balneare campana. Si lavora anche per accertare se i ragazzi fossero giunti nell’isola già in fase di contagio.

L’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio ha fatto intanto sapere di aver avviato l’indagine epidemiologica fra i contatti dei ragazzi. “Si è svolta tra il 16 ed il 19 di luglio una gita a Capri per una comitiva di otto giovani ragazzi e ragazze di Roma ed è stato già effettuato il contact tracing – spiegano in una nota -. Al loro rientro nella Capitale due sono risultati febbrili la sera del 20 luglio ed il 21 luglio sono stati eseguiti tutti i tamponi”.

“I risultati dell’indagine epidemiologica, ancora in corso, sono di tre casi positivi già in isolamento così come gli altri componenti della comitiva che sono stati tutti rintracciati e posti in quarantena. Sono state già inviate le notifiche alle competenti Asl della Campania così come al Ministero della Salute attraverso il Seresmi”, concludono dall’Unità di Crisi Covid-19.

