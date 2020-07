Bonanni: “Adesso necessario potenziare i servizi sanitari nel Comune di Fiumicino”

Fiumicino – “Non posso che esprimere la mia gioia per la fuoriuscita della Regione Lazio dal commissariamento”, dichiara Barbara Bonanni, Consigliera Comunale e Capogruppo di Leu a Fiumicino.

“La Città di Fiumicino,- continua Bonanni- come ho sostenuto nell’ordine del giorno approvato all’unanimità del Consiglio Comunale un anno fa, ha superato gli 82mila abitanti, requisito che consente, come da “Regolamento per gli standard ospedalieri”, di prevedere un Ospedale dotato di Pronto Soccorso.

Dobbiamo ricordare che siamo uno dei comuni più estesi del Lazio, una città di frontiera nella quale si insedia l’aeroporto Leonardo Da Vinci, che vede 40 milioni di passeggeri in transito ogni anno e ospita 30000 operatori al giorno.”

“Negli ultimi mesi, a causa dell’emergenza Covid19, è stata ancor più evidente la necessità di potenziare il Servizio Sanitario Nazionale, sia nei servizi territoriali che nelle strutture Ospedaliere, ” aggiunge Bonanni – “proprio per questo, a fronte dell’uscita dal commissariamento e degli investimenti sulla sanità annunciati dal Governo, è arrivato il momento di pianificare una risposta efficace ed efficiente al “bisogno di salute” di un territorio strategico come il nostro.”

“Dopo anni nei quali abbiamo ribadito la necessità di potenziare i servizi sanitari nel Comune di Fiumicino, riteniamo ci siano tutte le condizioni per portare avanti le nostre richieste.” ha concluso la Capogruppo.