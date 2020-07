Cerveteri, al Parco della Legnara arriva il concerto della Original Saxie Band

Cerveteri – A Cerveteri l’ultima domenica di luglio si colora dell’energia del jazz. Protagonista domenica 26 luglio alle ore 21:30 al Parco della Legnara, la Original Saxie Band, un ensemble di straordinari e sopraffini musicisti, che si esibiranno in un travolgente repertorio congegnato sull’onda delle Traditional Band e degli Speakeasy, i locali swing dell’epoca del proibizionismo.

Ad esibirsi musicisti conosciuti ed apprezzati del territorio: il Maestro Augusto Travagliati, già direttore del Gruppo Bandistico Cerite e della Moonlight Big Band, il Maestro Attilio Berni, riconosciuto universalmente come il più grande collezionista al mondo di sassofoni che dal settembre scorso hanno trovato “casa” nel meraviglioso Museo del Saxofono, Nicola Fumarola al trombone, Cristian Antinozzi al contrabbasso e Alessandro Crispolti. Impreziosiranno l’ottetto l’eleganza e la voce di Francesca Mencaroni, il trombonista statunitense Michael Supnick e le percussioni di Alberto Botta, che vanta collaborazioni di rilievo come Renzo Arbore, Sergio Cammariere e Sergio Caputo.

“Un appuntamento musicale straordinario, con artisti favolosi già noti al pubblico della nostra città – ha dichiarato Federica Battafarano, assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri –. Il concerto della Original Saxie Band è una delle punte di diamante dell’offerta musicale del programma della nostra Estate Caerite, l’ultima serata di jazz del mese di luglio. Sarà un viaggio in musica, sarà come trascorrere un pomeriggio tra le città del grande Jazz mondiale, da New Orleans a Chicago, da Kansas City a New York. Ad impreziosire ancor di più questa serata fantastica, ci penserà il Maestro Attilio Berni, che porterà con se alcuni dei rarissimi e preziosissimi sassofoni appartenenti alla sua collezione. Dal minuscolo soprillo di soli 32centimetri al mitico Conn O-Sax al saxofono a coulisse e molti altri ancora”.

L’ingresso al concerto è gratuito. Al fine di rispettare le vigenti normative anti-covid, l’Amministrazione comunale ha predisposto un servizio di contingentamento degli ingressi, che non potranno superare le 440 unità. Ogni seduta è stata debitamente distanziata. All’entrata verrà misurata la temperatura corporea dei partecipanti tramite termo-scanner. Obbligatorio per entrare nel Parco della Legnara, indossare la mascherina protettiva fino al raggiungimento del posto a sedere. Si raccomanda di recarsi al Parco della Legnara con alcuni minuti di anticipo, al fine di consentire un corretto e contingentato ingresso all’arena.

