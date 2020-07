Civitavecchia, minaccia i passanti con un coltello fra i denti: arrestato

Civitavecchia – Ha minacciato i passanti con un grosso coltello fra i denti e urlando frasi incomprensibili. E’ quello che è successo ieri, 23 luglio, a Civitavecchia, in via Bandita delle Mortelle, dove gli agenti del Commissariato di Civitavecchia hanno arrestato un 25enne per i reati di minaccia resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Arrivati sul posto, gli agenti, su indicazione dei testimoni, hanno rintracciato l’uomo ancora con il grosso coltello tra i denti e, nonostante gli venisse intimato di fermarsi e di consegnare l’arma, il giovane ha provato a fuggire, venendo bloccato subito dagli agenti. Dopo una colluttazione con i poliziotti è stato disarmato e il coltello, che è risultato avere una lama di circa 27 centimetri e punta acuminata, è stato posto sotto sequestro.

